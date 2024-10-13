Скорбим: 16 лет назад не стало омского хоккеиста Алексея Черепанова

В составе «Авангарда» за три сезона он провел 121 матч, забросил 46 шайб и отдал 34 передачи. Его дебют состоялся 8 сентября 2006 года в Ярославле против «Локомотива», а последняя шайба была заброшена 13 октября 2008 года в Чехове «Витязю» — в той самой роковой игре. Сердце Алексея остановилось на скамейке запасных. Ему было всего 19 лет.