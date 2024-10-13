Скорбим: 16 лет назад не стало омского хоккеиста Алексея Черепанова

13 октября исполнилось 16 лет со дня трагической гибели Алексея Черепанова, талантливого нападающего «Авангарда».
Алексей родился 15 января 1989 года в селе Озерки Алтайского края. Воспитанник барнаульского и омского хоккея, он быстро проявил себя как перспективный игрок.
В составе «Авангарда» за три сезона он провел 121 матч, забросил 46 шайб и отдал 34 передачи. Его дебют состоялся 8 сентября 2006 года в Ярославле против «Локомотива», а последняя шайба была заброшена 13 октября 2008 года в Чехове «Витязю» — в той самой роковой игре. Сердце Алексея остановилось на скамейке запасных. Ему было всего 19 лет.
Черепанов был настоящей звездой. Он выиграл юниорский чемпионат мира в 2007 году, стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2007 года и бронзовым призером 2008 года. В том же 2008 году Алексей стал лучшим новичком КХЛ и получил прозвище «Сибирский Экспресс».
Смерть Алексея Черепанова стала шоком для всего хоккейного мира. Потеря такого талантливого игрока была невосполнимой. Омский хоккеиста оставил глубокий след в истории российского хоккея. Он навсегда останется в памяти болельщиков как яркая звезда, ушедшая слишком рано.
Помним и скорбим.