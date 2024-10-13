Тишковец: в Крыму температура воздуха к концу недели понизится до +2 градусов

Черное море же, которое омывает полуостров, показывает удивительную стабильность и не спешит остывать. По сей день, оно показывает «летние» цифры: на Южном берегу Крыма морская вода +23°, а у берегов Севастополя +21°. Правда, в мелководном Азовском температура воды всего 19 °.