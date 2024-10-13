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Тишковец: в Крыму температура воздуха к концу недели понизится до +2 градусов

В Крыму похолодает до +2 градусов.

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 87% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

На Крымском полуострове синоптики обещают резкое похолодание.

«В четверг и в пятницу по ночам воздух будет остывать до +2°… +7°», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Метеоролог подчеркнул, что в конце недели днем столбик термометра не поднимется выше +15°.

Будет ли снег? На этот вопрос однозначного ответа нет.

Местные синоптики тоже считают, что на Крымском полуострове началась настоящая осень. Лето, которое всех изнурило африканским зноем, наконец-то ушло восвояси.

Черное море же, которое омывает полуостров, показывает удивительную стабильность и не спешит остывать. По сей день, оно показывает «летние» цифры: на Южном берегу Крыма морская вода +23°, а у берегов Севастополя +21°. Правда, в мелководном Азовском температура воды всего 19 °.