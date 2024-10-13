Поисковые и спасательные работы: из сугроба спасли двух казахстанцев

Первый вызов поступил от пастуха, который потерял ориентир, отправившись на поиски пропавших овец близ села Торгай Джангельдинского района. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС.
В результате оперативно организованных поисковых работ вскоре спасателям удалось найти мужчину 1989 года рождения в 10 км от села.
Второй случай произошел в 10 км от поселка Амангельды в Амангельдинском районе. Там легковой автомобиль, в котором находились мужчина 1958 года рождения и женщина 1961 года рождения, из-за сложных погодных условий съехал с трассы и застрял в сугробе снега.
Благодаря профессионализму и быстрой реакции спасателей легковая машина была извлечена из снежного плена и доставлена на безопасный участок дороги.