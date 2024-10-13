Представитель ВОЗ назвал главные причины преждевременной смертности белорусов

Сергей Диордица напомнил, что неинфекционные заболевания — это следствие образа жизни. Например, речь о поведенческих факторах риска (таких, как зависимости либо малоподвижный образ жизни). Они, в свою очередь, влияют на метаболические факторы риска — в частности, повышение глюкозы.