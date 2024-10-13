Представитель ВОЗ назвал главные причины преждевременной смертности белорусов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Сергей Диордица на III Минском международном медицинском форуме назвал главные причины преждевременной смертности белорусов — неинфекционные заболевания. Его слова приводит агентство «Минск-новости».
Так, по словам спикера, Беларусь в плане причин преждевременной смертности до 70 лет не отличается от ситуации в мире.
— Основные причины — неинфекционные заболевания, — отметил представитель ВОЗ. — Сахарный диабет, инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность, онкологические заболевания, сахарный диабет 2-го типа и хроническая обструктивная болезнь легких.
Сергей Диордица напомнил, что неинфекционные заболевания — это следствие образа жизни. Например, речь о поведенческих факторах риска (таких, как зависимости либо малоподвижный образ жизни). Они, в свою очередь, влияют на метаболические факторы риска — в частности, повышение глюкозы.
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