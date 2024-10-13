Глава Башкирии сообщил о завершении сезона речных прогулок

В Уфе завершается сезон речных прогулок. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.
По его словам, в этом году в Уфу заходили 20 крупных теплоходов, которые привезли в городе четыре тысячи туристов. Всего услугами речного транспорта воспользовались 193 тысячи человек.
Глава Башкирии также отметил, что в дальнейших планах уделить внимание развитию инфраструктуры в Дюртюлях, Бирске, Агидели, Уфе, Николо-Березовке, а также обновить прогулочный флот.
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