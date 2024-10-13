Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии сообщил о завершении сезона речных прогулок

Радий Хабиров предоставил статистику речного туризма
Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершается сезон речных прогулок. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, в этом году в Уфу заходили 20 крупных теплоходов, которые привезли в городе четыре тысячи туристов. Всего услугами речного транспорта воспользовались 193 тысячи человек.

Глава Башкирии также отметил, что в дальнейших планах уделить внимание развитию инфраструктуры в Дюртюлях, Бирске, Агидели, Уфе, Николо-Березовке, а также обновить прогулочный флот.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.