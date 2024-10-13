Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за сильного ветра остановили колесо обозрения

Под Ростовом колесо обозрения перестало работать из-за порывистого ветра
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 13 октября, в Каменском районе Ростовской области остановили работу колеса обозрения. В условиях слишком сильного ветра на нем из соображений безопасности перестали катать отдыхающих.

— В связи с усилившимся ветром колесо обозрения временно приостанавливает работу. О возобновлении работы сообщим позднее, — рассказали на официальной странице в соцсети парка «Лога».

Напомним, из-за сильного ветра 29 сентября в Ростовской области бушевала пыльная буря. Ветер гнал частицы почвы из Калмыкии. В условиях непогоды ухудшилась видимость на дорогах. А сильный ветер способствовал быстрому распространению ландшафтных пожаров.