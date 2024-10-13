В Ростовской области из-за сильного ветра остановили колесо обозрения

В воскресенье, 13 октября, в Каменском районе Ростовской области остановили работу колеса обозрения. В условиях слишком сильного ветра на нем из соображений безопасности перестали катать отдыхающих.
— В связи с усилившимся ветром колесо обозрения временно приостанавливает работу. О возобновлении работы сообщим позднее, — рассказали на официальной странице в соцсети парка «Лога».
Напомним, из-за сильного ветра 29 сентября в Ростовской области бушевала пыльная буря. Ветер гнал частицы почвы из Калмыкии. В условиях непогоды ухудшилась видимость на дорогах. А сильный ветер способствовал быстрому распространению ландшафтных пожаров.