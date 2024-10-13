«Очень важно научиться слышать самого себя»: врач из Уфы рассказал о депрессии

Если вы замечаете у себя или у близких эти симптомы, то стоит обратиться к врачу за квалифицированной помощью. Сейчас медицина шагнула далеко вперед и во врачебной практике существуют современные способы диагностики состояния и лечения. Это может стать первым шагом к улучшению качества жизни.