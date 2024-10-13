«Очень важно научиться слышать самого себя»: врач из Уфы рассказал о депрессии

С 7 по 13 октября Минздрав России объявил неделю сохранения психического здоровья. Одним из самых распространенных расстройств является депрессия. Это не просто плохое настроение или временная грусть. Депрессия — серьезный диагноз, который затрагивает миллионы людей по всему миру.
Но что на самом деле является депрессией, как она проявляется в жизни и как можно ее диагностировать? Об этом «КП-Уфа» рассказал доктор медицинских наук, доцент, президент РОО «Ассоциация психиатров-наркологов Республики Башкортостан» Азат Асадуллин.
ЧТО ТАКОЕ ДЕПРЕССИЯ?
Депрессия — это комплексное состояние, которое влияет на эмоциональное, физическое и социальное благополучие человека. Она может проявляться в различных формах: от легкой подавленности до глубокого отчаяния. Важно понимать, что это не слабость характера или недостаток воли, а реальная медицинская проблема, требующая внимания и поддержки.
— Очень важно научиться слышать самого себя, — говорит врач. — Если состояние мешает человеку жить и взаимодействовать с социумом, приводит к экономическим проблемам, то стоит обратиться к психотерапевту.
По словам врача, очень немногие обращаются за помощью к специалистам из-за ложной убежденности в том, что станет хуже. Люди боятся учета и далеко не все хотят признавать проблемы с психическим здоровьем.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕПРЕССИЯ?
По словам Азата Асадуллина, симптомы депрессии могут варьироваться от человека к человеку, но некоторые общие признаки включают:
— Постоянное плохое настроение. Многие люди с депрессией ощущают глубокую грусть или пустоту, которая не проходит.
— Утрата интереса. Хобби и занятия, которые раньше приносили радость, могут потерять свою привлекательность.
— Физические симптомы. Усталость, бессонница или, наоборот, избыточный сон, изменения аппетита — все это может быть связано с депрессией.
— Социальная изоляция. Человек может начать избегать общения с друзьями и близкими.
Если вы замечаете у себя или у близких эти симптомы, то стоит обратиться к врачу за квалифицированной помощью. Сейчас медицина шагнула далеко вперед и во врачебной практике существуют современные способы диагностики состояния и лечения. Это может стать первым шагом к улучшению качества жизни.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДЕПРЕССИЮ?
Диагностика депрессии — это процесс, который обычно включает беседу с врачом или психиатром. Специалисты используют различные методики, включая опросники и интервью, чтобы определить наличие симптомов и их влияние на повседневную жизнь. Важно помнить, что ранняя диагностика может значительно улучшить качество жизни и ускорить процесс выздоровления.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?
Открытое обсуждение депрессии помогает разрушить стигму, окружающую психические расстройства. Это позволяет людям чувствовать себя менее одинокими и более готовыми сделать шаг к обращению за помощью. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает симптомы депрессии, ни в коем случае не оставайтесь наедине с этой проблемой. Поддержка и профессиональная помощь могут стать ключом к исцелению.
Психотерапевты могут предложить различные методы лечения, включая когнитивно-поведенческую терапию и медикаментозное лечение. Помните, что обращаться за помощью — это проявление силы, а не слабости. Существует множество способов справиться с этим состоянием и вернуть радость в свою жизнь.
Не забывайте, что депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьезное заболевание, которое требует внимания и профессионального вмешательства. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее сможете вернуться к активной и полноценной жизни.