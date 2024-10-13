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Дары осени. Петербуржцы в солнечный выходной отправились шуршать листьями в Летний сад

В солнечное воскресенье, 13 октября, петербуржцы отправились любоваться золотой осенью в Летний сад. За прогулками горожан понаблюдал корреспондент «Фонтанки».

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Середина октября — лучшее время, чтобы наслаждаться этим временем года в Северной столице. Листья на деревьях уже окрасились в золотой цвет, но еще не успели полностью облететь.

Кто-то предпочел более традиционный вариант осеннего досуга — выбрал самые уединенные аллеи, чтобы вдоволь пошуршать листьями, посидеть в беседке и полюбоваться на лебедей в пруду.

Но и опавшей листвы хватает — посетители Летнего сада собирали из нее букеты, делали венки и украшали ими себя и статуи. Другие пытались сделать эффектные кадры, ложась на ковер из листьев или подбрасывая их в воздух.