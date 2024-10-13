Рэпер Xzibit сказал, когда выйдет его новый альбом

Пластинка станет первым большим релизом звезды хип-хопа за 12 лет. Предыдущий альбом рэпера Napalm вышел в 2012 году.
Недавно Xzibit представил сингл Play This At My Funeral, что переводится как «Сыграй это на моих похоронах».
«Мрачное название, но песня не означает, что я умираю. Это моментальный снимок того, где я нахожусь ментально, физически и эмоционально…. Я думаю, это действительно здорово — иметь возможность вернуться и показать людям, чем я занимался, так, что это дает ответы на многие вопросы», — объяснил рэпер в интервью NME.
Ранее Xzibit записал ремикс на песню сибирской фолк-группы Otyken.