Синоптики рассказали все о погоде в Иркутске на неделю с 14 по 20 октября

Погода в Иркутске на неделю с 14 по 20 октября начнет потихоньку готовить сибиряков к зиме, напоминая, что совсем скоро минус на уличных термометрах будет не только по утрам. В ближайшие семь дней воздух в городе еще будет прогреваться до положительных температур, но, увы, совсем небольших. Так в понедельник в столице Приангарья днем всего +2. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».