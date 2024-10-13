Синоптики рассказали все о погоде в Иркутске на неделю с 14 по 20 октября

Погода в Иркутске на неделю с 14 по 20 октября начнет потихоньку готовить сибиряков к зиме, напоминая, что совсем скоро минус на уличных термометрах будет не только по утрам. В ближайшие семь дней воздух в городе еще будет прогреваться до положительных температур, но, увы, совсем небольших. Так в понедельник в столице Приангарья днем всего +2. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— В Иркутске 14 октября переменная облачность, ночью слабый снег, днем без существенных осадков, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Ветер дует северо-западный ночью 6−11 м/с, днем до 4−9 м/с. Температура ночью −5…-7 градусов, днем 0…+2 градуса.
Ночь на вторник, по данным Гидрометцентра России, окажется практически такой же холодной. Столбики градусников на улицах города опустятся до −5 градусов. Погода при этом ожидается малооблачная и без осадков. Днем 15 октября сквозь облака временами станет пробиваться осеннее солнце, потеплеет до +4 градусов.
До −4 градусов похолодает в ночь на среду. Небо затянут облако, но осадков не предвидится. День 16 числа в областном центре также пройдет без снега и дождя, синоптики обещают до +6 градусов. И это, по прогнозу, один из самых теплых дней на новой рабочей неделе.
— В четверг ночью в Иркутске переменная облачность, без осадков, −3 градуса, — сообщают метеорологи Гидрометцентра России. — Днем 17 октября +2 градуса, облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 6 м/с, небольшие кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Вероятность их 83%.
Согласно данным о погоде в Иркутске на неделю с 14 по 20 октября, ночь на 18 октября обещает быть самой холодной. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков и до −8 градусов, так что утром в пятницу одеваться лучше теплее. Днем будет малооблачно, без осадков и +2 градуса.
Что можно сказать по поводу прогноза на выходные? Успевайте подольше гулять на свежем воздухе. Теплее в столице Приангарья уже, скорей всего, не будет. Как сообщает Гидрометцентр страны, в субботу ночью в Иркутске ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков и до −4 градусов. День также обойдется без капель и снежинок, а температура воздуха составит +6 градусов.
Воскресенье, по данным портала Гисметео, окажется таким же теплым. В ночь на 20 число прогнозируют синоптики до −2 градусов, а днем до +6. При это, погода обещается малооблачная и без осадков.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 14 по 20 октября. Если вы еще не поменяли на своем автомобиле летнюю резину на зимнюю, пора это сделать. Эксперты рассказали, какую лучше выбрать в сибирских условиях и что будет, если не «переобуть» машину вовремя — подробности здесь.
Напомним, КП-Иркутск накануне писала о том, кто из звезд приедет в столицу региона с концертами в ноябре — афиша тут.
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