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В Ростовской области из-за ураганного ветра остановили колесо обозрения

Аттракцион высотой 35 метров выключили в выходной воскресный день, когда в парке больше всего посетителей.

В Каменском районе Ростовской области остановили работу 35-метрового колеса обозрения в парке «Лога». О причине остановки рассказали сотрудники парка в социальных сетях.

«В связи с усилившимся ветром колесо обозрения временно приостанавливает работу. О возобновлении работы сообщим в ленте», — говорится в сообщении. Аттракцион высотой 35 метров выключили в выходной воскресный день, когда в парке больше всего посетителей.

Безопасность людей в администрации парка посчитали важнее развлечений. Тем более, что в парке достаточно других интересных мест для проведения досуга.