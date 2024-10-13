В Ростовской области из-за ураганного ветра остановили колесо обозрения

В Каменском районе Ростовской области остановили работу 35-метрового колеса обозрения в парке «Лога». О причине остановки рассказали сотрудники парка в социальных сетях.
«В связи с усилившимся ветром колесо обозрения временно приостанавливает работу. О возобновлении работы сообщим в ленте», — говорится в сообщении. Аттракцион высотой 35 метров выключили в выходной воскресный день, когда в парке больше всего посетителей.
Безопасность людей в администрации парка посчитали важнее развлечений. Тем более, что в парке достаточно других интересных мест для проведения досуга.