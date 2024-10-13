Детская поликлиника останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 14 октября 2024

Отключения света 14 октября 2024 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе. В Керчи, например, без электричества останется детская поликлиника на Чкалова, 25.
В пресс-службах компаний «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей, включая трансформаторные подстанции. В ведомствах также отметили, что график отключений может корректироваться.
Отключения света в Симферополе 14 октября 2024
с 8.00 до 17.00 80.
улица Луговая, 52−140, 127−199;
улица Хачатряна, 2−58, 1−45;
улица Дальняя, 2−24, 1−7.
Отключения света в Евпатории 14 октября 2024.
с 8.00 до 17.00.
г. Евпатория:
улица 51-й Армии, 26;
шоссе Красноярское, 22а, 26б;
улица 29-й Авиагородок, 1а, 1б, 1в;
улица Загородная, 36, 36б, 36в;
переулок Лесной, 1, 2;
Новоселовское шоссе, 1, 1 В, 1 г, 1ж, 1и, 1к;
Раздольненское шоссе, 1а, 1б, автодром.
Отключения света в Алуште 14 октября 2024
с 8.00 до 17.00.
село Верхняя Кутузовка:
улица Горная, 1−20;
пер. Школьный, 7−9;
улица Школьная, 1−22;
улица Садовая, 1−7;
улица Почтовая, 1−9;
переулок Почтовый, 1, 2, 3, 4, 5;
улица Скалистая,
улица Троицкая;
переулок Южный.
Отключения света в Ялте 14 октября 2024
с 8.00 до 17.00.
пгт Советское:
улица Заповедная, 1−11, 15, 19, 21.
Отключения света в Керчи 14 октября 2024.
с 8.00 до 17.00.
улица Пещерная, 2−31.
улица Чкалова, 25 (Детская поликлиника).
улица Блюхера, 25.
улица Патиниоти, 41−47 (нечет);
улица Семафорная, 1−35 (нечет).
Отключения света в Джанкое 14 октября 2024
город Джанкой:
с 8.00 до 17.00.
город Джанкой:
улица Крупская, 147.
село Яркое.
село Марьино:
улица Днепропетровская;
улица Комсомольская;
улица Первомайская;
улица Гагарина;
переулок Днепропетровский.
село Завет-Ленинское.
село Пушкино.
село Мелководное.
Отключения света в Феодосии 14 октября 2024
с 8.00 до 17.00.
город Феодосия:
улица Пономаревой, 17;
улица Самариной, 27−54, 56, 58;
улица Володарского, 1−8, 10−32;
улица Колодяжного, 1−5;
улица Садовая, 1−17, 19−25;
улица 1 Мая, 40−53;
переулок Пономаревой, 6;
улица Победы, 30, 38−46;
м-в Степной: садовые товарищества «Альбатрос»;
«Приборист»;
улица Челнокова, 73 (автомойка ИП.
Горенко Н.), 86, 88, 88А, 88Б, 90;
пгт Курортное:
улица Курортная, 1−7, 2−16;
улица Набережная, 2, 6, 7, 8−12, 17, 18, 20, 23;
улица Карадагская, 1, 2−8, 9, 17;
переулок Дачный, 6, 17;
улица Морская, 1а.
село Береговое:
улица Школьная, 2−37, 39−45;
улица Приморская, 30, 39, 40, 42, 43а;
переулок Морской, 2−14;
улица Коронелли, 2а, 4.
улица Курская, 1а, 1−64, 65−81;
улица Набережная, 41, 52, 54;
переулок Солнечный, 2, 4;
улица Приморская, 1а, 11Д;
улица Комарова, 1а.
Отключения света в Севастополе 14 октября 2024
с 8.00 до 17.00.
улица 3 Бастионная 6−20;
улица Брестская 3-А, 5-А, 13-А, 3−15,10,12,14,17/1,18-А, 18,20;
улица Героев Севастополя 44,46,48-А, 56-А;
улица Багрия 3;
улица Будищева 9,10,18−54,44-А, 57.
с 9.00 до 13.00.
улица Генерала Коломийца, 3−9, 22, 28, 34, 48, 118-А/2, 118-А.
с 9.00 до 14.00.
Фиолентовское шоссе, 13-А.
с 9.00 до 17.00 на 1- 1,5 часа.
СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24−26, 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3−7, 17, 21, 1071−1075;
СНТ «Ригель», 116, 419-А, 501, 801;
СНТ «Икар-2», 52, 114, 134, 214, 232, 282, 292, 334, 412, 982, 295-А, 195, 273, 299, 421, 427, 649;
СНТ «Сапун-Гора», 1784, 1186, 1649, 1214- 1216, 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437−1439, 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А, 1709, 1211- 1213, 860;
улица Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;
улица Танкиста Ревкова, 28, 31;
переулок Блиндажный, 1−3, 9;
улица Летчицы Е. Бершанской, 28, 29, 57;
улица Ильи Поликахина, 16, 1, 21;
улица Подполковника Баранова, 43;
переулок Кирьянова, 32, 33-А;
улица Разведчика Евглевского, 4;
улица Художника Мальцева, 12, 9;
улица Летчика Соколова, 12;
улица Владимира Папидзе, 12, 20, 27;
улица Райкунова, 7-А, 13, 17;
улица Евгения Реброва, 1104, 1−9, 13, 17−29, 43, 1105;
улица Генерала Провалова, 2−4, 20−38, 42, 1252, 1318, 3-А, 3−5, 9, 13−23, 27−31, 35;
улица Генерала Богдановича, 2;
ЖСТ ИЗ Благополучный, 152, 127;
улица Виктора Калганова, 6−8;
улица Генерала Рихтера, 8, 36, 1.
село Терновка.
улица Студенческая, 2−12, 52, 51-А, 1−11;
улица Севастопольская, 12-А, 2, 6−8, 15-А, 3, 9−13;
улица Мусы Мамута, 10−12, 9−13;
улица Бахчисарайская, 18, 1684, 9, 17;
улица Куйбышевская, 1664;
КСП Память Ленина, 24-кад, 23-кад, 332, 388, 389;
улица Родниковая, 6−8, 12−14, 11-А, 1−11.
село Черноречье.
улица Ермака, 6-Б, 8-А, 2−10, 492, 1−9;
улица Ешиль-Мале, 10−30, 108, 5-А, 1, 7−31.
село Орловка.
СНТ «Меркурий», 20, 42, 110, 34/99, 100, 68-А, 8, 34/26, 18, 38, 40, 34, 12−14, 28, 66, 80, 85, 9, 104, 122, 30, 98, 12, 58, 84, 64, 4, 116, 34/92, 86, 94, 6, 44, 114, 120, 36, 32, 54, 60, 90, 68, 2992, 46, 34/108, 16, 70, 96, 25, 101, 117, 21, 39, 41, 31, 81, 45, 15, 61, 85, 77, 47, 13, 107, 21, 27-А, 121, 83, 43, 63, 87, 23, 29, 937, 51, 111, 49, 123, 75, 89, 105, 35;
улица Озерная, 28-А, 2−4, 14−28, 32−34, 44−48, 58, 1−3, 9, 13−21, 25, 29−31, 35−41, 45, 49;
Качинское шоссе, 34/33, 34/59, 34/27, 34/113, 34/101, 34/103, 34-А/19, 14, 18, 24, 15−19, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32.