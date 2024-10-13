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Детская поликлиника останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 14 октября 2024

Часть Симферополя останется без света 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света 14 октября 2024 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе. В Керчи, например, без электричества останется детская поликлиника на Чкалова, 25.

В пресс-службах компаний «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей, включая трансформаторные подстанции. В ведомствах также отметили, что график отключений может корректироваться.

Отключения света в Симферополе 14 октября 2024

с 8.00 до 17.00 80.

улица Луговая, 52−140, 127−199;

улица Хачатряна, 2−58, 1−45;

улица Дальняя, 2−24, 1−7.

Отключения света в Евпатории 14 октября 2024.

с 8.00 до 17.00.

г. Евпатория:

улица 51-й Армии, 26;

шоссе Красноярское, 22а, 26б;

улица 29-й Авиагородок, 1а, 1б, 1в;

улица Загородная, 36, 36б, 36в;

переулок Лесной, 1, 2;

Новоселовское шоссе, 1, 1 В, 1 г, 1ж, 1и, 1к;

Раздольненское шоссе, 1а, 1б, автодром.

Отключения света в Алуште 14 октября 2024

с 8.00 до 17.00.

село Верхняя Кутузовка:

улица Горная, 1−20;

пер. Школьный, 7−9;

улица Школьная, 1−22;

улица Садовая, 1−7;

улица Почтовая, 1−9;

переулок Почтовый, 1, 2, 3, 4, 5;

улица Скалистая,

улица Троицкая;

переулок Южный.

Отключения света в Ялте 14 октября 2024

с 8.00 до 17.00.

пгт Советское:

улица Заповедная, 1−11, 15, 19, 21.

Отключения света в Керчи 14 октября 2024.

с 8.00 до 17.00.

улица Пещерная, 2−31.

улица Чкалова, 25 (Детская поликлиника).

улица Блюхера, 25.

улица Патиниоти, 41−47 (нечет);

улица Семафорная, 1−35 (нечет).

Отключения света в Джанкое 14 октября 2024

город Джанкой:

с 8.00 до 17.00.

город Джанкой:

улица Крупская, 147.

село Яркое.

село Марьино:

улица Днепропетровская;

улица Комсомольская;

улица Первомайская;

улица Гагарина;

переулок Днепропетровский.

село Завет-Ленинское.

село Пушкино.

село Мелководное.

Отключения света в Феодосии 14 октября 2024

с 8.00 до 17.00.

город Феодосия:

улица Пономаревой, 17;

улица Самариной, 27−54, 56, 58;

улица Володарского, 1−8, 10−32;

улица Колодяжного, 1−5;

улица Садовая, 1−17, 19−25;

улица 1 Мая, 40−53;

переулок Пономаревой, 6;

улица Победы, 30, 38−46;

м-в Степной: садовые товарищества «Альбатрос»;

«Приборист»;

улица Челнокова, 73 (автомойка ИП.

Горенко Н.), 86, 88, 88А, 88Б, 90;

пгт Курортное:

улица Курортная, 1−7, 2−16;

улица Набережная, 2, 6, 7, 8−12, 17, 18, 20, 23;

улица Карадагская, 1, 2−8, 9, 17;

переулок Дачный, 6, 17;

улица Морская, 1а.

село Береговое:

улица Школьная, 2−37, 39−45;

улица Приморская, 30, 39, 40, 42, 43а;

переулок Морской, 2−14;

улица Коронелли, 2а, 4.

улица Курская, 1а, 1−64, 65−81;

улица Набережная, 41, 52, 54;

переулок Солнечный, 2, 4;

улица Приморская, 1а, 11Д;

улица Комарова, 1а.

Отключения света в Севастополе 14 октября 2024

с 8.00 до 17.00.

улица 3 Бастионная 6−20;

улица Брестская 3-А, 5-А, 13-А, 3−15,10,12,14,17/1,18-А, 18,20;

улица Героев Севастополя 44,46,48-А, 56-А;

улица Багрия 3;

улица Будищева 9,10,18−54,44-А, 57.

с 9.00 до 13.00.

улица Генерала Коломийца, 3−9, 22, 28, 34, 48, 118-А/2, 118-А.

с 9.00 до 14.00.

Фиолентовское шоссе, 13-А.

с 9.00 до 17.00 на 1- 1,5 часа.

СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24−26, 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3−7, 17, 21, 1071−1075;

СНТ «Ригель», 116, 419-А, 501, 801;

СНТ «Икар-2», 52, 114, 134, 214, 232, 282, 292, 334, 412, 982, 295-А, 195, 273, 299, 421, 427, 649;

СНТ «Сапун-Гора», 1784, 1186, 1649, 1214- 1216, 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437−1439, 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А, 1709, 1211- 1213, 860;

улица Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

улица Танкиста Ревкова, 28, 31;

переулок Блиндажный, 1−3, 9;

улица Летчицы Е. Бершанской, 28, 29, 57;

улица Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

улица Подполковника Баранова, 43;

переулок Кирьянова, 32, 33-А;

улица Разведчика Евглевского, 4;

улица Художника Мальцева, 12, 9;

улица Летчика Соколова, 12;

улица Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

улица Райкунова, 7-А, 13, 17;

улица Евгения Реброва, 1104, 1−9, 13, 17−29, 43, 1105;

улица Генерала Провалова, 2−4, 20−38, 42, 1252, 1318, 3-А, 3−5, 9, 13−23, 27−31, 35;

улица Генерала Богдановича, 2;

ЖСТ ИЗ Благополучный, 152, 127;

улица Виктора Калганова, 6−8;

улица Генерала Рихтера, 8, 36, 1.

село Терновка.

улица Студенческая, 2−12, 52, 51-А, 1−11;

улица Севастопольская, 12-А, 2, 6−8, 15-А, 3, 9−13;

улица Мусы Мамута, 10−12, 9−13;

улица Бахчисарайская, 18, 1684, 9, 17;

улица Куйбышевская, 1664;

КСП Память Ленина, 24-кад, 23-кад, 332, 388, 389;

улица Родниковая, 6−8, 12−14, 11-А, 1−11.

село Черноречье.

улица Ермака, 6-Б, 8-А, 2−10, 492, 1−9;

улица Ешиль-Мале, 10−30, 108, 5-А, 1, 7−31.

село Орловка.

СНТ «Меркурий», 20, 42, 110, 34/99, 100, 68-А, 8, 34/26, 18, 38, 40, 34, 12−14, 28, 66, 80, 85, 9, 104, 122, 30, 98, 12, 58, 84, 64, 4, 116, 34/92, 86, 94, 6, 44, 114, 120, 36, 32, 54, 60, 90, 68, 2992, 46, 34/108, 16, 70, 96, 25, 101, 117, 21, 39, 41, 31, 81, 45, 15, 61, 85, 77, 47, 13, 107, 21, 27-А, 121, 83, 43, 63, 87, 23, 29, 937, 51, 111, 49, 123, 75, 89, 105, 35;

улица Озерная, 28-А, 2−4, 14−28, 32−34, 44−48, 58, 1−3, 9, 13−21, 25, 29−31, 35−41, 45, 49;

Качинское шоссе, 34/33, 34/59, 34/27, 34/113, 34/101, 34/103, 34-А/19, 14, 18, 24, 15−19, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32.

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