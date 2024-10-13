Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценны

Пока на севере Крыма могут выращивать гранат только как укрывную культуру, отметила она. Хотя три года подряд его даже там не пришлось укрывать в холода, так как зимы были очень мягкие, гранат не подмерзал и был очень хороший урожай, сказала специалист.