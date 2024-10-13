Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценны

Гранат был завезен на полуостров греческими колонистами, но как плодовая культура получил распространение в основном на южном берегу Крыма (ЮБК), рассказала Шишкина.
«Там наши погодные условия позволяют, чтобы плоды граната развивались полноценно. Это теплая осень, благоприятная зима. Низкие температуры, до −15…-17, вызывают у граната небольшие повреждения. Ну, а −20 может привести к полной гибели наземной части плода», — пояснила эксперт.
Тем не менее производственных посадок граната на ЮБК никогда не было из-за отсутствия свободных земель, добавила Шишкина. По ее словам, сегодня гранатовые деревья выращивают штучно любители на приусадебных участках, а также небольшими плантациями некоторые фермерские хозяйства.
Именно фермерам будет принадлежать заслуга в создании промышленных садов граната в Крыму в будущем, считает Шишкина.
«К нам обращаются за саженцами. И, я думаю, что в перспективе, особенно в связи с потеплением климата, гранат должен занять достойное место среди плодовых субтропических культур», — сказала она.
Урожай у граната практически ежегодный, и если погодные условия способствуют, то с одного дерева можно снять до 40 килограммов, отметила Шишкина. При этом вес плода может достигать килограмма. Средние плоды весят до 300 граммов, мелкие — до 180.
«Но все они своих достоинств не теряют, несмотря на размеры», — заметила эксперт.
При этом вкус и наличие биологических активных веществ может отличаться в зависимости от зоны выращивания, сказала Шишкина. По ее словам, в Крыму особенный гранат более гармоничного вкуса.
На сегодняшний день на крымской земле произрастает шесть сотов граната. Это «Гюлоша розовая», «Бала мюрсаль», «Ак-дона», «Никитский ранний», «Черноморский», «Крымский полосатый». Три последних — селекции Никитского ботанического сада.
Крымские ученые не прекращают работу по выведению новых сортов, более жизнестойких для региона, при этом не теряющих своих главных качеств. В их числе — морозостойкость.
«Конечно, мы бы хотели более морозостойкие сорта иметь, чтобы дальше продвинуть посадку в северную часть Крыма. Мы должны над этим работать».
Пока на севере Крыма могут выращивать гранат только как укрывную культуру, отметила она. Хотя три года подряд его даже там не пришлось укрывать в холода, так как зимы были очень мягкие, гранат не подмерзал и был очень хороший урожай, сказала специалист.
Кроме того, в числе главных качеств этого экзотического плода ранние сроки созревания, высокая урожайность, мягкосемянность и крупные размеры. А также такой параметр, как высокий выход сока, добавила эксперт.
«В основном плоды граната идут на производство сока, который очень полезен. Для него предпочтительнее плоды с темной окраской зерен. А по вкусу сока сорта делятся на сладкие, сладко-кислые и кислые», — рассказала Шишкина.
По ее словам, в нынешнем году погодные условия также благоприятствовали очень хорошему урожаю граната. Уборку всех плантаций на площадке университета в Форосе провели еще в конце сентября. По словам Шишкиной, урожай граната может храниться довольно долго.
«Тонкошкурые сорта хранятся меньше. А сорта с более толстой кожурой могут храниться длительное время: при температуре не ниже 2 градусов, при невысокой влажности — практически до весны», — подытожила эксперт.