В Башкирии похоронили погибшего в СВО мобилизованного Алика Фазлутдинова

Алик Фазлутдинов родился в поселке Аша Челябинской области, там же отучился девять классов. После получил профессию станочника широкого профиля, затем отслужил в армии, женился и переехал в Башкирию. Работал он в мебельном цехе, в 2022 году ушел оттуда в рамках частичной мобилизации.