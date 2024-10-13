«Легендой он стал при жизни». В Петербурге скончался музыкант, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Алексей Дулькевич родился в 1953 году в Ленинграде в семье цыганских артистов. С 1972 года выступал как танцор и скрипач в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте. В 1983 году окончил Институт культуры имени Крупской по специальности дирижер-хормейстер. В 1990-х годах он создал дуэт «Цыганский романс». Также Алексей Дулькевич сотрудничал со многими известными исполнителями, в том числе Михаилом Кругом и Александром Розенбаумом. На большом экране Алексей Дулькевич дебютировал в 1968 году в фильме «Живой труп» с Алексеем Баталовым, а также в 2012 году снялся в сериале «Улицы разбитых фонарей». В эпизоде «Сделка по недвижимости» он сыграл роль скрипача.