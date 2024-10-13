Агрессивный пассажир устроил дебош в самолете в небе над Самарой

Сигнал срочности из-за ЧП не объявляли, но экипаж воздушного судна запросил полицию по прибытию в аэропорт Минеральных Вод. Инцидент произошел 12 октября около 22.10 по московскому времени. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта имени Лермонтова, самолет приземлился в 00.07 по московскому времени.