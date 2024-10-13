Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агрессивный пассажир устроил дебош в самолете в небе над Самарой

В самолете над Самарой мужчина-пассажир повел себя неадекватно.

Источник: Комсомольская правда

В самолете Москва (Шереметьево) — Минеральные Воды, когда он пролетел над Самарой, один из пассажиров устроил дебош. Мужчина вел себя агрессивно. Экипаж самолета доложил о его деструктивном поведении.

— Экипаж принял решение следовать на аэродром назначения, — сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Сигнал срочности из-за ЧП не объявляли, но экипаж воздушного судна запросил полицию по прибытию в аэропорт Минеральных Вод. Инцидент произошел 12 октября около 22.10 по московскому времени. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта имени Лермонтова, самолет приземлился в 00.07 по московскому времени.