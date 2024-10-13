В Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления

«Иным фактором, который также может нанести ущерб здоровью, является некорректная кулинарная обработка съедобных и условно-съедобных грибов. Например, грибов рода сыроежек, волнушек и других грибов, так как требуется предварительное их вымачивание в воде для удаления млечного сока, который и может вызвать общераздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта», — пояснил Писарев.