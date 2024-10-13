С 14 октября в небе над Пермью будет пролетать самая яркая комета

С 19.40 часов понедельника, 14 октября, начинается серия видимости кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), сообщили в пермском планетарии. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом далеко за городом.
Наблюдать комету лучше со второй декады и до конца октября, когда она в северном полушарии Земли. Проходить она будет в это время по южной части созвездия Змеи и северной части созвездия Змееносца.
Разглядеть комету можно после захода Солнца. Когда небо станет темным, она проявится на горизонте. Лучше всего наблюдать за кометой за городом, в поле с открытым западным горизонтом под чистое звездное небо.