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С 14 октября в небе над Пермью будет пролетать самая яркая комета

Увидеть ее можно будет невооруженным глазом.

Источник: Комсомольская правда

С 19.40 часов понедельника, 14 октября, начинается серия видимости кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), сообщили в пермском планетарии. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом далеко за городом.

Наблюдать комету лучше со второй декады и до конца октября, когда она в северном полушарии Земли. Проходить она будет в это время по южной части созвездия Змеи и северной части созвездия Змееносца.

Разглядеть комету можно после захода Солнца. Когда небо станет темным, она проявится на горизонте. Лучше всего наблюдать за кометой за городом, в поле с открытым западным горизонтом под чистое звездное небо.

космос