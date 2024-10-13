Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.