Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья

«По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 215 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 65 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Очередь у транспортного перехода начала скапливаться с обеда воскресенья со стороны Керчи. По состоянию на 15:00 проезда ждали 260 авто, со стороны Тамани проезд был свободен.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.