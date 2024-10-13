Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 280 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 215 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 65 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Очередь у транспортного перехода начала скапливаться с обеда воскресенья со стороны Керчи. По состоянию на 15:00 проезда ждали 260 авто, со стороны Тамани проезд был свободен.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.