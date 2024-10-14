На реках Перми начался ледостав

На водоёмах в городе Перми и его окрестностях начался ледостав, сообщили в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
По данным канала, который ведут специалисты ГИС-центра ПГНИУ, в последний раз такой ранний ледостав (то есть процесс образования устойчивого ледяного покрова на реках и других водных объектах) можно было заметить в 2015 году — но при облачной погоде и значительной толщине снежного покрова.
С началом ледостава экстренные службы традиционно предупреждают об опасности тонкого льда: даже при сильных морозах устойчивый слой льда формируется достаточно долго, и выходить на его поверхность, пока он тонок, категорически не рекомендуется. Провалиться под лёд можно даже в декабре.
В марте 2024 года, когда лёд на Каме уже почти сошёл, в соцсетях появилось видео с мальчиком, который прыгает по ледовой корке в Перми, недалеко от Коммунального моста, и почти проваливается в воду, но успевает выбраться. Пермяков возмутило поведение подростка.