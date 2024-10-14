На реках Перми начался ледостав

По данным канала, который ведут специалисты ГИС-центра ПГНИУ, в последний раз такой ранний ледостав (то есть процесс образования устойчивого ледяного покрова на реках и других водных объектах) можно было заметить в 2015 году — но при облачной погоде и значительной толщине снежного покрова.