В Перми построят лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» получило от регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности разрешение на строительство лаборатории ещё 20 сентября. Объект будет располагаться в Мотовилихе, по адресу ул. Лебедева, 26, стр. 2.