В Перми построят лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций

В Мотовилихинском районе города Перми построят лабораторию высокого уровня биологической безопасности для изучения опасных и неизвестных инфекций, сообщил «Новый компаньон», изучив реестр выданных разрешений на строительство.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» получило от регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности разрешение на строительство лаборатории ещё 20 сентября. Объект будет располагаться в Мотовилихе, по адресу ул. Лебедева, 26, стр. 2.
В краевом управлении Роспотребнадзора объяснили «Новому компаньону», что восьмиэтажное здание лаборатории (там будут в течение 24 часов расшифровывать и изучать инфекции) строится в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Строительные работы планируют завершить в декабре 2026 года.