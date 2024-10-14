Директорам и кровельщикам заплатят от пяти тысяч, матросам - до семи. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в октябре 2024

Сразу 10 самых высокооплачиваемых вакансий в октябре 2024 года стали известны в Беларуси. Для того, чтобы выяснить, кому из белорусов готовы платить больше других, обратимся, как и месяцем ранее, в сентябре 2024 года, к данным Общереспубликанского банка вакансий. Отметим, что по состоянию на середину октября-2024 число предложений работы там составляет чуть более 195,5 тысяч. Каков же будет топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в Беларуси в октябре-2024?
На первом месте условного рейтинга зарплата в пределах от 9509 до 12333,76 белорусского рубля. Именно такой порядок цифр определен в вакансии от одного из коммерческих банков Беларуси. Ищут там менеджера на позицию заместителя председателя правления, требования к должности соответствующие.
Само собой наличие высшего образования, стажа работы не менее двух лет на руководящих должностях в банке, небанковской кредитно-финансовой организации. Очень специализированный аспект: кандидаты, что определено действующим законодательством, должны иметь свидетельство Нацбанка о прохождении оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к данной должности. Вакансия эта не так давно была обновлена, а, значит, остается актуальной.
На втором месте — тоже вакансия из банковского сектора. Еще одному белорусскому банку нужен управленец на должность директора по малому и среднему бизнесу. Судя по всему, многие значимые аспекты оговариваются на стадии очного собеседования. В объявлении работодатель указал следующее: «Высшее образование, стаж работы в финансово-банковских учреждениях не менее 5 лет». Что касается заработной платы, то она тоже обозначена: от 7000 до 8650 BYN.
Сельхозпредприятие «Озерицкий-Агро», которое находится под Минском, тоже ищет руководителя. Открыт конкурс на должность директора с зарплатой от 6 до 10 тысяч белорусских рублей. Из требований — высшее образование, стад работы от двух лет, способность работать в условиях многозадачности. Из бонусов — «доплата за стаж работы в сельском хозяйстве».
На четвертом месте октябрьского топа самых высоких зарплат по вакансиям в Беларуси расположились сразу две вакансии от одного из того же работодателя — предприятия-подрядчика в области свайного фундаментостроения из Гомельской области. На зарплату от 6 до 7 тысяч там ищут газоэлектросварщиков, машинистов автомобильного крана. Работодатель пишет, что работа — разъездная, по двухсменному графику.
Переводчик со знанием китайского языка требуется для работы на одном из предприятий-резидентов белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Само рабочее место — там же, в Смолевичском районе под Минском. Помимо совершенного знания китайского от соискателей — высшее образование плюс как минимум трехлетний стаж работы. Зарплата — до 5642 рублей ежемесячно.
Необычная вакансия попадает на шестую строчку рейтинга. «Требуются матросы земснаряда. Работа вахтовым методом. Вахты подбираем индивидуально. Жилье предоставляется, проезд компенсируется». Что касается группы занятий, то работодатель детализирует: речь идет о членах палубных команд морских судов, судов внутреннего водного транспорта. Зарплата в диапазоне от 5 до 7 тысяч рублей ежемесячно.
Столько же — от 5 до 7 тысяч BYN — предлагается на вакантной позиции директора РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина». От соискателей — высшее образование, а также опыт работы в полиграфической отрасли, само рабочее место — непосредственно в Бобруйске.
Восьмая позиция октябрьского зарплатного топа — вакансия менеджера по продажам, открытая не так давно в одной из компаний Минска, занимается она оказанием «телекоммуникационных услуг в Беларуси, а также в странах, связь с которыми организуется через Беларусь».
Требования к нужному специалисту — четкие: «опыт работы специалистом по продаже не менее 5 лет; знание французского и английского языков». Зарплата — от 5 до 6 тысяч белорусских рублей.
Одно из частных предприятий города Браслава ищет кровельщиков по металлическим кровлям. «Образование: среднее специальное; дополнительные требования: умение работать в команде, ответственность и исполнительность, отсутствие вредных привычек», — указано в объявлении. Плюс — среднее специальное образование, готовность работать в формате гибкого рабочего времени. Зарплата — от 5 до 5,5 тысяч белорусских рублей.
Начальник отдела программного обеспечения офиса цифровизации требуется в РУП «Белтаможсервис». Работодатель хотел бы видеть на этом месте специалиста с высшим образованием и как минимум шестилетним опытом работы. «Необходимые гибкие навыки: безопасные приемы и методы работы, деловая коммуникация». Само рабочее место — в Минске, недалеко от метро «Грушевка», зарплата — от 4600 до 5600 белорусских рублей ежемесячно.
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