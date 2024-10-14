Директорам и кровельщикам заплатят от пяти тысяч, матросам - до семи. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в октябре 2024

Сразу 10 самых высокооплачиваемых вакансий в октябре 2024 года стали известны в Беларуси. Для того, чтобы выяснить, кому из белорусов готовы платить больше других, обратимся, как и месяцем ранее, в сентябре 2024 года, к данным Общереспубликанского банка вакансий. Отметим, что по состоянию на середину октября-2024 число предложений работы там составляет чуть более 195,5 тысяч. Каков же будет топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в Беларуси в октябре-2024?