Золотая очень: премьера «Аноры» и итоги Московской недели моды

В «Художественном» на прошлой неделе состоялась премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля — «Аноры» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, а в «Октябре» — байопика «Руки Вверх!». Арт-интеллигенция изучала работы Руди Молачека на его выставке в Sistema Galary. А представители fashion-индустрии сосредоточились на показах и афтепати третьей Московской недели моды. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Первой в календаре светских мероприятий на прошлой неделе стала премьера фильма «Руки Вверх!», которая прошла в понедельник, 7 октября, в стенах столичного кинотеатра «Октябрь». Музыкальный блокбастер — так его называют создатели — посвящен истории культовой группы. Ее основатели — Сергей Жуков и Алексей Потехин — приняли участие в съемках в эпизодах, посвященных настоящему. Они вместе вышли на сцену перед показом. Впрочем, о воссоединении на музыкальной арене сегодня, кажется, речи не идет. В ответ на вопрос журналистов, нет ли у него мыслей сейчас сделать с бывшим коллегой совместный концерт, Потехин отшутился.
«Опять он будет говорить: “Леха, ты снова всех девчонок забрал!” — посмеялся музыкант.
Молодых артистов на экране воплотили актеры Влад Прохоров и Илья Русь. А Сергея Жукова в детстве — его сын Энджел.
В среду, 10 октября, эстафету принял кинотеатр «Художественный». Там состоялась одна из самых долгожданных кинопремьер — фильма «Анора», победителя Каннского фестиваля и призера фестиваля в Торонто. Снял его американский режиссер Шон Бэйкер, а главные роли исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, а также Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Последний на вечерней светской части не появился из-за плотного графика, но посмотрел картину вместе с журналистами во время утреннего пресс-показа и был свидетелем их одобрительной реакции — смеха на протяжении почти двух с половиной часов и аплодисментов в финале.
Не было на вечернем показе и «русского Тимоти Шаламе». Эйдельштейн сейчас в Лос-Анджелесе участвует в американском премьерном туре фильма. Зрителям московского показа передали от него видеопривет.
«Я очень рад, что наш фильм доехал до России и будет прокатываться здесь. Когда мы снимали его, то не думали, что у него будет такой оглушительный успех. Но потом случился Каннский фестиваль, и теперь все говорят про номинации на “Оскар”. Когда идешь на такой фильм, то сразу возникают какие-то завышенные ожидания. Не относитесь к нему строго и предвзято, попробуйте просто насладиться им», — сказал со сцены Юра Борисов.
Среди первых зрителей были режиссеры Клим Шипенко, Сарик Андреасян с женой Лизой Моряк, актеры Григорий Верник, Алена Михайлова, с которой, к слову, недавно вышел созвучный «Аноре» сериал «Амура», Виктория Толстоганова. Сюжет рассказывает о молодой стриптизерше Эни (Майки Мэдисон), которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха, чему его родители, разумеется, не рады.
Тем же вечером поклонники изобразительного искусства устремились в Sistema Galary, где состоялось открытие выставки живописных произведений австрийского художника Руди Молачека «Энергия цвета». Изначально он строил карьеру в фотографии, работал с изданием Энди Уорхола Interview Magazine. А путь в живописи начал в 1984 году.
Молачек создает яркие крупноформатные абстракции, где главное место отводится цвету. Выставка будет открыта для широкой публики до конца ноября. Первыми двери экспозиции открыли для героев столичной светской хроники, среди которых были Александр Анатольевич, Константин Андрикопулос, Дмитрий Исхаков и другие.
Диктовали светскую повестку на прошлой неделе и представители fashion-индустрии. В столице с 4 по 9 октября прошла третья Московская неделя моды, программа которой вместила 83 показа, в том числе зарубежных брендов. Многие сделали ставку на свои культурные коды и национальные особенности. Например, китайский KenSun удачно соединил современный стиль и фасон традиционного костюма, который читался в характерных воротниках, жакетах и платьях с баской, напоминающих кимоно. А дизайнер Ирина Воробьева пофантазировала о том, как бы сегодня выглядел русский народный костюм. В коллекцию вошли сарафаны и ободки-кокошники. Hatsibana из Нальчика обратилась к традиционным узорам, Dora Nikolaeva из Якутска выступила с современным прочтением ватника.
Запомнилась, впрочем, неделя моды не только самими показами, но и звездными участниками. Актриса Елизавета Базыкина, известная по сериалам «Слово пацана» и «Комбинация», открывала показ BITTE_RUHE, также появилась на подиуме бренда Bákhtin. В последнем в качестве модели принял участие и эксперт моды Владислав Лисовец. Еще одним сюрпризом для публики стало дефиле Лолиты в роскошной шубе в пол на шоу Игоря Гуляева.
На звездных гостей показы тоже были богаты. В первых рядах у Рогова сидели ведущая и блогер Ида Галич, дизайнер и стилист Олег Горчанин. На шоу и афтепати Fashion Rebels отметились стилист Китти, телеведущая Снежина Кулова, актрисы Екатерина Ковальчук, Александра Киселева, Ксения Суркова и другие. Гардеробы гостей этой вечеринки после недели моды пополнились как минимум на одну вещь — на память всем вручили футболки с принтом в тему коллекции бренда, вдохновленной фильмом «Манон 70».