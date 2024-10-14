Золотая очень: премьера «Аноры» и итоги Московской недели моды

«Я очень рад, что наш фильм доехал до России и будет прокатываться здесь. Когда мы снимали его, то не думали, что у него будет такой оглушительный успех. Но потом случился Каннский фестиваль, и теперь все говорят про номинации на “Оскар”. Когда идешь на такой фильм, то сразу возникают какие-то завышенные ожидания. Не относитесь к нему строго и предвзято, попробуйте просто насладиться им», — сказал со сцены Юра Борисов.