Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовим чак-чак дома: рецепт татарского лакомства от шеф-повара Нафиса Калимуллина

В Татарстане и мире 14 октября отмечают День чак-чака, как приготовить его дома.

Источник: Комсомольская правда

В этот понедельник, 14 октября, отмечается один из самых вкусных и символичных праздников — День чак-чака. Это традиционное блюдо, которое стало визитной карточкой татарской кухни, любимо не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. В этот особенный день член Ассоциации шеф-поваров Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин поделился с «КП-Казань» секретами приготовления чак-чака в домашних условиях.

Рецепт чак-чака от шеф-повара Нафиса Калимуллина

Тесто:

Яйца — 3 шт.

Мука — 250 грамм.

Соль — щепотка.

Уксус + сода — щепотка.

Сироп:

Сахар — 150 грамм.

Мед — 100 грамм.

Вода — 15 грамм.

Приготовление:

Яйца взбить до состояния пены, добавить соль, соду, гашенную уксусом, перемешать. Далее добавить муку по частям, хорошо перемешать, убрать в холодильник на 10 минут. После достать, перемешать и убрать в холодильник еще минут на 25. После раскатать тонкое тесто, нарезать на мелкие полоски.

«В сотейник налить подсолнечное масло и говяжий жир растопить, маленькими порциями обжариваем тесто, остужаем. Для сиропа мед и сахар растопить, чтобы не было кристаллов сахара».

советует шеф-повар

В обжаренные кусочки теста добавляем сироп, хорошо перемешиваем массу, утрамбовываем в формочки. Нафис Калимуллин рекомендует взять формочки диаметром семь сантиметров — порция получится 70−80 граммов.