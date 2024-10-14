Готовим чак-чак дома: рецепт татарского лакомства от шеф-повара Нафиса Калимуллина

В этот понедельник, 14 октября, отмечается один из самых вкусных и символичных праздников — День чак-чака. Это традиционное блюдо, которое стало визитной карточкой татарской кухни, любимо не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. В этот особенный день член Ассоциации шеф-поваров Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин поделился с «КП-Казань» секретами приготовления чак-чака в домашних условиях.
Рецепт чак-чака от шеф-повара Нафиса Калимуллина
Тесто:
Яйца — 3 шт.
Мука — 250 грамм.
Соль — щепотка.
Уксус + сода — щепотка.
Сироп:
Сахар — 150 грамм.
Мед — 100 грамм.
Вода — 15 грамм.
Приготовление:
Яйца взбить до состояния пены, добавить соль, соду, гашенную уксусом, перемешать. Далее добавить муку по частям, хорошо перемешать, убрать в холодильник на 10 минут. После достать, перемешать и убрать в холодильник еще минут на 25. После раскатать тонкое тесто, нарезать на мелкие полоски.
«В сотейник налить подсолнечное масло и говяжий жир растопить, маленькими порциями обжариваем тесто, остужаем. Для сиропа мед и сахар растопить, чтобы не было кристаллов сахара».
В обжаренные кусочки теста добавляем сироп, хорошо перемешиваем массу, утрамбовываем в формочки. Нафис Калимуллин рекомендует взять формочки диаметром семь сантиметров — порция получится 70−80 граммов.