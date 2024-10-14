Готовим чак-чак дома: рецепт татарского лакомства от шеф-повара Нафиса Калимуллина

В этот понедельник, 14 октября, отмечается один из самых вкусных и символичных праздников — День чак-чака. Это традиционное блюдо, которое стало визитной карточкой татарской кухни, любимо не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. В этот особенный день член Ассоциации шеф-поваров Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин поделился с «КП-Казань» секретами приготовления чак-чака в домашних условиях.