В Ливане от налётов ВВС Израиля погибли свыше 2,3 тысячи человек

Количество жертв в результате обстрелов со стороны Израиля в Ливане с осени прошлого года превысило отметку в 2,3 тысячи человек, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ливана.
«Израильские атаки на различные районы Ливана унесли жизни 2306 человек, ранения получили 10 698 человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в субботу зафиксирована гибель 51 человека, ещё 174 человека получили ранения".
В ответ ливанское движение «Хезболла» объявило в воскресенье, что оно атаковало 34 позиции израильских войск и их позиции в районе ливанской границы.
Израиль проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, осуществляются воздушные бомбардировки.
Ранее сообщалось, что «Хезболла» ударила ракетой по бульдозеру израильских военных в южной части Ливана.