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В Ливане от налётов ВВС Израиля погибли свыше 2,3 тысячи человек

Ранения получили более десяти тысяч человек.
Источник: Аргументы и факты

Количество жертв в результате обстрелов со стороны Израиля в Ливане с осени прошлого года превысило отметку в 2,3 тысячи человек, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ливана.

«Израильские атаки на различные районы Ливана унесли жизни 2306 человек, ранения получили 10 698 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу зафиксирована гибель 51 человека, ещё 174 человека получили ранения".

В ответ ливанское движение «Хезболла» объявило в воскресенье, что оно атаковало 34 позиции израильских войск и их позиции в районе ливанской границы.

Израиль проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, осуществляются воздушные бомбардировки.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» ударила ракетой по бульдозеру израильских военных в южной части Ливана.