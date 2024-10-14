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Мирошник: Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху от США

Вашингтон отправит Израилю противоракетный комплекс THAAD.
Источник: Аргументы и факты

Израилю будет предоставлена американская система противовоздушной обороны, тогда как Киев останется в ожидании, заявил посол МИД Российской Федерации по преступлениям Киева Родион Мирошник.

Таким образом он прокомментировал решение Вашингтона передать Израилю противоракетный комплекс THAAD.

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождёт. После отмены Рамштайна с Байденом, Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю», — написал Мирошник в Telegram.

Дипломат подчеркнул, что «стоны и требования» украинского главы о немедленной поставке Patriot Вооружённым силам Украины остались «без внятного ответа». При этом израильские военные получили положительный ответ «крайне быстро».

Мирошник назвал мысли Зеленского о «стратегических американских партнёрах» фантазиями.

Ранее сообщалось, что Пентагон направит ЦАХАЛ противоракетную систему THAAD. Соединённые Штаты намерены Израиль от возможной атаки со стороны Ирана.