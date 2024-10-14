Мирошник: Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху от США

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождёт. После отмены Рамштайна с Байденом, Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю», — написал Мирошник в Telegram.