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Депутат Рады Дмитрук: ТКЦ берут с задержанных мужчин от пяти тысяч долларов

При этом украинских мужчин могут задержать снова.
Источник: Кадр из Youtube

Сотрудники территориальных центров комплектования берут от пяти тысяч долларов с украинцев, задержанных для мобилизации, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук.

Он уточнил, что за данное «вознаграждение» военкомы готовы отпустить задержанных.

«У кого есть деньги — на убой не едут. Можно вернуться домой на любом этапе! Минимальная цифра, чтобы выйти — пять тысяч долларов. Она вам ничего не гарантирует, если завтра вас снова словят», — написал депутат Рады в Telegram.

Дмитрук уточнил, что в Одессе можно заметить брошенные автомобили, владельцев которых забрали сотрудники ТЦК.

Напомним, депутат Верховной рады Артём Дмитрук покинул территорию Украины.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы, которых задержали во время недавних рейдов сотрудников территориальных центров комплектования, смогли откупиться от мобилизации.