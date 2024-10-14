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Rai1: на Украине ранены трое наёмников из Италии

ВС РФ нанесли удар по позициям наёмников в субботу.
Источник: Аргументы и факты

Трое наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины получили ранения на южном участке, следует из репортажа телеканала Rai1.

Речь идёт о наёмниках из Италии. Один из наёмников Юрий Превитали рассказал журналистам, что ВС РФ нанесли удар по их позициям в субботу, итальянец получил ранение при ударе БПЛА.

Превитали участвует в боевых действиях на стороне ВСУ с февраля 2023 года. Имя другого наёмника, показанного в материале, не указывается. Говоря о третьем итальянце, Превитали говорит лишь называя общее число его соотечественников, попавших под обстрел.

Автором репортажа выступила репортёр Rai Стефания Баттистини, в отношении которой ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении госграницы Российской Федерации в Курской области.

Ранее сообщалось, что наёмники из Польши, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, убили мирных жителей в Курской области.