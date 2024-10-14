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Картина «Руки вверх!» возглавила кинопрокат в России

Фильм собрал 225,7 миллиона рублей в РФ и СНГ.
Источник: Аргументы и факты

Премьера фильма о музыкальной группе «Руки вверх!» под одноименным названием возглавила кинопрокат. Данные сообщил портал kinobusiness.com.

Картина за прошедшие выходные собрала 225,7 миллиона рублей. Ее смотрят в России и странах СНГ.

На втором месте находится лидер прошлой недели — «Граф Монте-Кристо». Картина заработала 74,7 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров фильм «Ужасающий 3». Общие сборы составили 67,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что скоро в российский прокат выйдет драма Али Аббаси «Ученик» о кандидате в американские лидеры Дональде Трампе. Премьеру громко встретили на Каннском кинофестивале, россияне ее увидят с 24 октября.