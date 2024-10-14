Картина «Руки вверх!» возглавила кинопрокат в России

Премьера фильма о музыкальной группе «Руки вверх!» под одноименным названием возглавила кинопрокат. Данные сообщил портал kinobusiness.com.
Картина за прошедшие выходные собрала 225,7 миллиона рублей. Ее смотрят в России и странах СНГ.
На втором месте находится лидер прошлой недели — «Граф Монте-Кристо». Картина заработала 74,7 миллиона рублей.
Замыкает тройку лидеров фильм «Ужасающий 3». Общие сборы составили 67,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что скоро в российский прокат выйдет драма Али Аббаси «Ученик» о кандидате в американские лидеры Дональде Трампе. Премьеру громко встретили на Каннском кинофестивале, россияне ее увидят с 24 октября.