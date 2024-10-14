Daily Mail: астрономы озвучат доказательства существования инопланетян

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США прошли очередные открытые слушания по вопросу НЛО. В последнее время инопланетной активности в СМИ уделяется повышенное внимание: постоянно на эту тему высказываются бывшие американские военные, в Сети периодически публикуются все новые ролики, на которых якобы запечатлели НЛО.