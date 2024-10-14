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В Новосибирске запустили новый трамвай на 13-м маршруте

Жители Новосибирска оценили новый трамвай модели БКМ Т701.

Источник: Соцсети

Сейчас в Новосибирске запустили модернизированное черно-красное транспортное средство на маршруте № 13, в связи с чем в социальных сетях местные жители стали делиться впечатлениями о новом трамвае.

Так, по словам многих новосибирцев, им понравился внешний вид трамвая, однако внутри транспорт показался достаточно узким, что будет доставлять дискомфорт при полной посадке. Пользователей также смутил и сильный шум внутри при движении трамвая, вероятно он происходит от ходовой части.

Напомним, что на улице Ватутина в Новосибирске произошло массовое ДТП.