В Новосибирске запустили новый трамвай на 13-м маршруте

Сейчас в Новосибирске запустили модернизированное черно-красное транспортное средство на маршруте № 13, в связи с чем в социальных сетях местные жители стали делиться впечатлениями о новом трамвае.
Так, по словам многих новосибирцев, им понравился внешний вид трамвая, однако внутри транспорт показался достаточно узким, что будет доставлять дискомфорт при полной посадке. Пользователей также смутил и сильный шум внутри при движении трамвая, вероятно он происходит от ходовой части.
Напомним, что на улице Ватутина в Новосибирске произошло массовое ДТП.