WSJ: загадочный рой дронов замечен над скоплением военных объектов в США

Неизвестные беспилотные летательные аппараты обнаружены над военными базами в Соединенных Штатах. Инцидент зафиксирован в штате Вирджиния, сообщает Wall Street Journal.
На данный момент Пентагон не знает, кому принадлежат дроны. При этом они постоянно появляются над американскими стратегически важными объектами.
«Дроны появлялись в небе в течение 45−60 минут после захода солнца и имели размеры около 6 метров», — поделились своими наблюдениями свидетели.
Дроны пытались преследовать сотрудники правоохранительных органов. Однако их усилия ни к чему не привели. Работа над установлением природы беспилотников пока продолжается.
Ранее в Сети появился видеоролик, снятый в американском городе Шото. На нем можно увидеть некий странны объект, который завис над штатом Монтана.