В Хабаровске умерла заслуженный работник культуры РФ

13 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни Полинария Прокопьевна Романова, заслуженный работник культуры РФ и почетный работник общего образования. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ее имя на протяжении многих лет было неразрывно связано с ансамблем танца «Радость», воспитанники которого называли ее своей второй мамой.
Полинария Прокопьевна была лауреатом премий губернатора Хабаровского края и Якова Дьяченко. Она посвятила свою жизнь развитию хореографического образования, с любовью обучая детей танцам, передавая им культуру и традиции. Романова была не только выдающимся педагогом, но и талантливой танцовщицей.
«Вклад Полинарии Прокопьевны в развитие культурной жизни Хабаровска невозможно переоценить. В городе не так много людей, чья работа оставила бы такой глубокий след в сердцах воспитанников и коллег», — рассказали в администрации Хабаровска.