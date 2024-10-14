В Хабаровске умерла заслуженный работник культуры РФ

Полинария Прокопьевна была лауреатом премий губернатора Хабаровского края и Якова Дьяченко. Она посвятила свою жизнь развитию хореографического образования, с любовью обучая детей танцам, передавая им культуру и традиции. Романова была не только выдающимся педагогом, но и талантливой танцовщицей.