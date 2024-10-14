В Новосибирске разработали способ борьбы с обледенением для ветряной энергетики

«Изобретение относится к энергетике, а именно средствам предотвращения и борьбы с обледенением лопастей ветроэлектрических установок. [Это] обеспечивается применением поверхностей, выполненных из продуваемых эластичных супергидрофобных материалов, и импульсной подачей воздуха из внутреннего объема лопасти», — говорится в патенте.
Супергидрофобные покрытия отталкивают капли от поверхности и препятствует образованию наледи. Ученые предлагают наносить такое покрытие на лопасти установок. Также исследователи предлагают подавать воздух на внутреннюю сторону лопасти короткими импульсами и сделать небольшие отверстия в каждой лопасти. Это позволяет быстро сбрасывать ледяные наросты с поверхности.
Для реализации задумки ученые добавили к конструкции лопастей устройство для повышения давления и специальный электромагнитный клапан. Вместе они создают импульсный воздушный поток, который и препятствует возникновению наледи.
Эксперименты показали, что новая технология позволяет в 10 раз снизить скорость нарастания льда на лопасти ветрогенерирующих установок.
Обледенение лопастей ветрогенерирующих установок влияет на эффективность, надежность и безопасность их работы. Наледь снижает аэродинамические характеристики лопастей. Это приводит к тому, что установка не может эффективно преобразовывать энергию ветра в электричество. Сейчас эту проблему решают с помощью горячего воздуха, который циркулирует внутри лопасти, однако это приводит к большому потреблению электроэнергии.