В Новосибирске разработали способ борьбы с обледенением для ветряной энергетики

Обледенение лопастей ветрогенерирующих установок влияет на эффективность, надежность и безопасность их работы. Наледь снижает аэродинамические характеристики лопастей. Это приводит к тому, что установка не может эффективно преобразовывать энергию ветра в электричество. Сейчас эту проблему решают с помощью горячего воздуха, который циркулирует внутри лопасти, однако это приводит к большому потреблению электроэнергии.