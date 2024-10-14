Все желающие могут внести вклад в восстановление деятельности Хабаровского музыкального театра

Поддержать Хабаровский краевой академический музыкальный театр теперь могут все желающие с помощью пожертвований: с этой целью открыт специальный счет учреждения культуры. Для того чтобы помочь театру, необходимо зайти в приложение своего банка и выбрать строку «Оплатить по QR-коду», далее навести камеру на QR-код и ввести сумму, которую желаете пожертвовать, со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края передает ИА AmurMedia.
Как рассказали в министерстве культуры края, средства в первую очередь пойдут на производство новых костюмов и декораций, закупку музыкальных инструментов, оборудование цехов и мастерских в выделенных помещениях, постановку новых спектаклей, адаптированных под определенные площадки.
— Механизм финансовой поддержки театра был создан как ответ на запрос от жителей края. Тысячи неравнодушных людей, для которых Хабаровский краевой академический музыкальный театр является источником вдохновения и искусства, выражали соответствующие пожелания в социальных сетях, в том числе министерства культуры края. Теперь каждый желающий может внести свою лепту в восстановление деятельности старейшего театра края, — отметили в министерстве культуры региона.
Реквизиты счета доступны по ссылке.