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Все желающие могут внести вклад в восстановление деятельности Хабаровского музыкального театра

Для этого открыт специальный счет.

Источник: Минкультуры Хабаровского края

Поддержать Хабаровский краевой академический музыкальный театр теперь могут все желающие с помощью пожертвований: с этой целью открыт специальный счет учреждения культуры. Для того чтобы помочь театру, необходимо зайти в приложение своего банка и выбрать строку «‎Оплатить по QR-коду», далее навести камеру на QR-код и ввести сумму, которую желаете пожертвовать, со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края передает ИА AmurMedia.

Как рассказали в министерстве культуры края, средства в первую очередь пойдут на производство новых костюмов и декораций, закупку музыкальных инструментов, оборудование цехов и мастерских в выделенных помещениях, постановку новых спектаклей, адаптированных под определенные площадки.

— Механизм финансовой поддержки театра был создан как ответ на запрос от жителей края. Тысячи неравнодушных людей, для которых Хабаровский краевой академический музыкальный театр является источником вдохновения и искусства, выражали соответствующие пожелания в социальных сетях, в том числе министерства культуры края. Теперь каждый желающий может внести свою лепту в восстановление деятельности старейшего театра края, — отметили в министерстве культуры региона.

Реквизиты счета доступны по ссылке.

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