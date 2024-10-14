Все желающие могут внести вклад в восстановление деятельности Хабаровского музыкального театра

Поддержать Хабаровский краевой академический музыкальный театр теперь могут все желающие с помощью пожертвований: с этой целью открыт специальный счет учреждения культуры. Для того чтобы помочь театру, необходимо зайти в приложение своего банка и выбрать строку «‎Оплатить по QR-коду», далее навести камеру на QR-код и ввести сумму, которую желаете пожертвовать, со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края передает ИА AmurMedia.