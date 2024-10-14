Демешин добился обновления трамвайного парка Хабаровска впервые за 20 лет

В Хабаровске впервые за 20 лет началось масштабное обновление парка городского электрического транспорта. Губернатор Дмитрий Демешин, осмотревший новенькие трамваи и троллейбусы, лично проконтролировал выполнение программы, которая стала возможной благодаря привлечению федеральных средств. На закупку транспорта было выделено 1,2 млрд рублей из специальных казначейских кредитов.
«Мы долго ждали этого момента. Трамваи — один из символов Хабаровска, и несмотря на то, что в соседнем Приморье их давно убрали, мы приняли принципиальное решение сохранить и развивать этот вид транспорта», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Важно отметить, что трамвайные перевозки составляют около 45% от общего объема пассажирских перевозок городским электрическим транспортом.
Губернатор проехал на одном из новых трамваев по маршруту от депо до остановки «19 школа» и отметил высокую скорость и комфорт транспорта: «Трамваи разгоняются до 50 км/ч, что позволит пассажирам быстрее добираться до места назначения. Внутри трамваи оборудованы Wi-Fi, розетками для зарядки устройств и электронным табло с остановками».
«Наши пассажиры по достоинству оценят это обновление. Мы продолжаем работать над улучшением транспортной системы, чтобы сделать поездки удобнее и безопаснее для всех жителей», — отметил Демешин.
Дмитрий Демешин активно привлекает федеральные ресурсы для модернизации общественного транспорта Хабаровска. Важно, что средства поступают как через льготные кредиты, так и через субсидии, что позволяет существенно улучшать состояние транспорта в городе и крае. Так, ранее благодаря этому удалось обновить 18 межмуниципальных маршрутов, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров. Сегодня задача — постепенно выводить устаревший транспорт из эксплуатации, заменяя его на новые, современные машины.
Модернизация общественного транспорта стала одной из ключевых задач правительства края. В ближайшие годы планируется капитальный ремонт 76,6 км трамвайных путей и замена 14 тяговых подстанций. До 2026 года в рамках программы будет обновлено 450 автобусов, что обеспечит современный и комфортный транспорт для хабаровчан.
Отличительной чертой работы главы региона является его системный подход к вопросам транспорта. В то время как в ряде регионов России столкнулись с трудностями в закупке новой техники, Хабаровскому краю удалось найти надежных поставщиков, обеспечив бесперебойное выполнение программы обновления. Дмитрий Демешин подчеркивает, что одним из приоритетов является строгое соблюдение принципа цена-качества, исключение любых «мутных» схем при закупках, что гарантирует надежное и прозрачное исполнение всех проектов.