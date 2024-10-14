Демешин добился обновления трамвайного парка Хабаровска впервые за 20 лет

«Мы долго ждали этого момента. Трамваи — один из символов Хабаровска, и несмотря на то, что в соседнем Приморье их давно убрали, мы приняли принципиальное решение сохранить и развивать этот вид транспорта», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Важно отметить, что трамвайные перевозки составляют около 45% от общего объема пассажирских перевозок городским электрическим транспортом.