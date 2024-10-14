Опубликован прогноз погоды на рабочую неделю в Красноярске

В понедельник, 14 октября, днем температура воздуха поднимется до +5 градусов, будет переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 9 метров в секунду. Ночью прогнозируется −6 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до +4 градусов днем, а также упадет до −2 градусов ночью. Будет облачно, без осадков.
В среду температура воздуха днем составит +5 градусов, а ночью она опустится до −2 градусов. Будет облачно, ветер до 8 метров в секунду.
В четверг прогнозируется +3 градуса днем, а также ожидается −3 градуса ночью. Будет солнечно, без осадков.
В пятницу без осадков, а столбик термометра поднимется до +4 градусов днем. Обещают яркое солнце. Ночью будет −5 градусов.