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Опубликован прогноз погоды на рабочую неделю в Красноярске

Прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю составили красноярские синоптики Apple Weather.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 14 октября, днем температура воздуха поднимется до +5 градусов, будет переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 9 метров в секунду. Ночью прогнозируется −6 градусов.

Во вторник температура воздуха поднимется до +4 градусов днем, а также упадет до −2 градусов ночью. Будет облачно, без осадков.

В среду температура воздуха днем составит +5 градусов, а ночью она опустится до −2 градусов. Будет облачно, ветер до 8 метров в секунду.

В четверг прогнозируется +3 градуса днем, а также ожидается −3 градуса ночью. Будет солнечно, без осадков.

В пятницу без осадков, а столбик термометра поднимется до +4 градусов днем. Обещают яркое солнце. Ночью будет −5 градусов.