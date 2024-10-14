В Новосибирске прохладно встречают концерт Ларисы Долиной: билеты не раскупаются

Фотографии зала демонстрируют значительное количество свободных мест. Стоимость билетов варьируется от 2800 до 6000 рублей. Интересно, что ситуация с продажами билетов неоднородна по маршруту гастролей певицы. После Новосибирска Долина отправится в Омск и Тюмень, где также наблюдается низкий спрос. В то же время, в Губкинском свободных мест осталось лишь около двух десятков. Наибольший интерес к концерту проявили москвичи — там распроданы все билеты, за исключением одного, цена которого составляет 15 тысяч рублей.