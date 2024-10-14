Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске прохладно встречают концерт Ларисы Долиной: билеты не раскупаются

Выступление известной певицы в Академгородке пока не вызывает массового интереса у новосибирской публики.

Источник: РИА "Новости"

14 октября в Доме Ученых Академгородка состоится концерт Ларисы Долиной. Однако, несмотря на статус звезды, билеты на выступление 69-летней певицы раскупаются весьма вяло.

Фотографии зала демонстрируют значительное количество свободных мест. Стоимость билетов варьируется от 2800 до 6000 рублей. Интересно, что ситуация с продажами билетов неоднородна по маршруту гастролей певицы. После Новосибирска Долина отправится в Омск и Тюмень, где также наблюдается низкий спрос. В то же время, в Губкинском свободных мест осталось лишь около двух десятков. Наибольший интерес к концерту проявили москвичи — там распроданы все билеты, за исключением одного, цена которого составляет 15 тысяч рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что россиянам рассказали, какие товары сильно подорожают к Новому году.

шоу