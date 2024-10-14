Русскоязычные жители Тенерифе отказались покупать билеты на концерт Вайкуле

Концерт Лаймы Вайкуле на Тенерифе не состоялся, организаторы выступления не смогли продать и половины билетов.
Речь идёт о концертной программе «Рандеву». Артистка намеревалась представить её на Тенерифе 11 октября. Она надеялась, что шоу вызовет интерес у русскоязычных зрителей.
Организаторы запустили рекламу в местных чатах, однако это не помогло.
Вайкуле отложила выступление на два месяца. Запланировано, что оно состоится в декабре текущего года.
Русскоязычные жители Канарских островов в соцсетях пишут, что не хотят видеть «артистов-предателей».
Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля Вайкуле в Юрмале решили раздать билеты на шоу бесплатно из-за их невостребованности. Продать удалось лишь десять процентов билетов, а VIP-столики были отданы гостям бесплатно.