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Челябинск вошел в число самых матерящихся городов России

Жители южноуральского мегаполиса, любящие крепкое словцо, продвинули свой родной город в число лидеров в рейтинге распространения нецензурной лексики.

Источник: Reuters

Исследование провели аналитики компании «Интериум». Оно проводится ими ежегодно на основе анализа постов в социальных сетях, которые выкладывали жители разных российских территорий.

Челябинцы наматерились на 95,7 баллов, в результате южноуральский мегаполис уступил по количеству используемой нецензурной лексики только Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Краснодару, Ростову-на-Дону и Екатеринбургу.

Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущими годами вверх рейтинга рванули именно мегаполисы, тогда как ранее лидирующие позиции среди самых матерящихся городов занимали более мелкие населенные пункты.

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