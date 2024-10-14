Челябинск вошел в число самых матерящихся городов России

Исследование провели аналитики компании «Интериум». Оно проводится ими ежегодно на основе анализа постов в социальных сетях, которые выкладывали жители разных российских территорий.
Челябинцы наматерились на 95,7 баллов, в результате южноуральский мегаполис уступил по количеству используемой нецензурной лексики только Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Краснодару, Ростову-на-Дону и Екатеринбургу.
Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущими годами вверх рейтинга рванули именно мегаполисы, тогда как ранее лидирующие позиции среди самых матерящихся городов занимали более мелкие населенные пункты.