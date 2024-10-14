«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с волгоградским «Ротором»

— Естественно мы к каждому сопернику готовимся: индивидуальный подход. С Гаджиком я не разговаривал, в какой футбол играет «Ротор», мы и так всё это видели: активные 20 минут, создаёт давление на ворота соперника, но мы были к этому готовы. Но потом замена, и что-то сломалось. Гаджик повзрослел. Раньше при игре с командами, в которых он был, у него было много эмоций, поэтому игра не получалась, сейчас более-менее стал взрослеть.