«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с волгоградским «Ротором»

В матче 14 тура МЕЛБЕТ — Первой лиги «СКА-Хабаровск» встречался в Волгограде с местным «Ротором». Итог игры — 1:1, сообщает ИА AmurMediа.
Все главные события встречи уместились в пять минут первого тайма. Сначала получил травму и был вынужден покинуть поле Никита Першин. Это событие, казалось, ненадолго «выбило из колеи» армейцев, чем воспользовались хозяева. Навес с фланга, скидка на линию штрафной, откуда Михаил Мальцев мощным ударом открыл счёт, сообщает пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск».
Однако впереди «Ротор» был недолго. Буквально в следующей атаке хабаровчане заработали угловой. После подачи «корнера» мяч попал к Гаджимурадову, который пытался закрутить мяч в ворота, но попал в штангу. Первым на добивании оказался Артём Быков — 1:1.
После перерыва самый явный момент склонить чашу весов в пользу своей команды имел Шарль, но его удар пришёлся выше ворот.
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский:
— Нервная игра получилась, особенно второй тайм. Никто не хотел проигрывать, естественно, поэтому создали очень мало моментов. Считаю, у нас был очень хороший момент у Шарля, но не получилось забить. До гола игра была во втором тайме.
— Ваша команда показала быстрый футбол: не стеснялись, не тушевались, активно шли вперёд. Вы ехали за победой? Какой результат был бы для вас приемлемым?
— Мы всегда стараемся настроить команду, чтобы побеждать. Это футбол, он непредсказуем. Мы, естественно, ехали выигрывать.
— За вашу команду сейчас играет Рамазан Гаджимурадов. Узнавали ли вы у него, в какой футбол играет «Ротор», провели ли с ним индивидуальную беседу?
— Естественно мы к каждому сопернику готовимся: индивидуальный подход. С Гаджиком я не разговаривал, в какой футбол играет «Ротор», мы и так всё это видели: активные 20 минут, создаёт давление на ворота соперника, но мы были к этому готовы. Но потом замена, и что-то сломалось. Гаджик повзрослел. Раньше при игре с командами, в которых он был, у него было много эмоций, поэтому игра не получалась, сейчас более-менее стал взрослеть.