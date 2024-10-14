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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с волгоградским «Ротором»

На гол Михаила Мальцева на 29-й минуте армейцы ответили забитым мячом Артема Быкова.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

В матче 14 тура МЕЛБЕТ — Первой лиги «СКА-Хабаровск» встречался в Волгограде с местным «Ротором». Итог игры — 1:1, сообщает ИА AmurMediа.

Все главные события встречи уместились в пять минут первого тайма. Сначала получил травму и был вынужден покинуть поле Никита Першин. Это событие, казалось, ненадолго «выбило из колеи» армейцев, чем воспользовались хозяева. Навес с фланга, скидка на линию штрафной, откуда Михаил Мальцев мощным ударом открыл счёт, сообщает пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск».

Однако впереди «Ротор» был недолго. Буквально в следующей атаке хабаровчане заработали угловой. После подачи «корнера» мяч попал к Гаджимурадову, который пытался закрутить мяч в ворота, но попал в штангу. Первым на добивании оказался Артём Быков — 1:1.

После перерыва самый явный момент склонить чашу весов в пользу своей команды имел Шарль, но его удар пришёлся выше ворот.

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский:

— Нервная игра получилась, особенно второй тайм. Никто не хотел проигрывать, естественно, поэтому создали очень мало моментов. Считаю, у нас был очень хороший момент у Шарля, но не получилось забить. До гола игра была во втором тайме.

— Ваша команда показала быстрый футбол: не стеснялись, не тушевались, активно шли вперёд. Вы ехали за победой? Какой результат был бы для вас приемлемым?

— Мы всегда стараемся настроить команду, чтобы побеждать. Это футбол, он непредсказуем. Мы, естественно, ехали выигрывать.

— За вашу команду сейчас играет Рамазан Гаджимурадов. Узнавали ли вы у него, в какой футбол играет «Ротор», провели ли с ним индивидуальную беседу?

— Естественно мы к каждому сопернику готовимся: индивидуальный подход. С Гаджиком я не разговаривал, в какой футбол играет «Ротор», мы и так всё это видели: активные 20 минут, создаёт давление на ворота соперника, но мы были к этому готовы. Но потом замена, и что-то сломалось. Гаджик повзрослел. Раньше при игре с командами, в которых он был, у него было много эмоций, поэтому игра не получалась, сейчас более-менее стал взрослеть.

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