Рабочая неделя на Южном Урале начнется с потепления

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов. Ветер западной четверти 2−7 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов. Ветер западной четверти 2−7 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 14 октября, у Александра, Алексея, Веры, Георгия, Григория, Ивана, Михаила, Николая, Романа и Федора.
Между прочим, 14 октября 2024 года отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется испечь пирожки и булочки и угостить ими гостей и соседей. Дело в том, что искренняя щедрость в этот день приведет к достатку в будущем.