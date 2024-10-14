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Рабочая неделя на Южном Урале начнется с потепления

В понедельник, 14 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 93% 748 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов. Ветер западной четверти 2−7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов. Ветер западной четверти 2−7 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 14 октября, у Александра, Алексея, Веры, Георгия, Григория, Ивана, Михаила, Николая, Романа и Федора.

Между прочим, 14 октября 2024 года отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется испечь пирожки и булочки и угостить ими гостей и соседей. Дело в том, что искренняя щедрость в этот день приведет к достатку в будущем.