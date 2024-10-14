Рабочая неделя на Южном Урале начнется с потепления

Между прочим, 14 октября 2024 года отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется испечь пирожки и булочки и угостить ими гостей и соседей. Дело в том, что искренняя щедрость в этот день приведет к достатку в будущем.