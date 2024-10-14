Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

День народного единства отмечается в России 4 ноября. На этой неделе россиян будет ждать только четыре рабочих дня.
Праздник выпадает на понедельник, который будет выходным. Рабочими днями станут дни с 5 по 8 ноября.
На неделе, которая будет предшествовать праздникам, у граждан страны будет шесть рабочих дней. Они продлятся с 28 октября по 2 ноября. День со 2 ноября переносили на 30 апреля вторник, чтобы увеличить количество майских праздников.
Ранее сообщалось, что в 2025 году у россиян всего четыре раза будет сокращенный рабочий день. Речь идет про 7 марта (пятница), 30 апреля (среда), 11 июня (среда) и 1 ноября (суббота).