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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

Рабочая неделя продлится с 5 по 8 ноября из-за Дня народного единства.
Источник: Аргументы и факты

День народного единства отмечается в России 4 ноября. На этой неделе россиян будет ждать только четыре рабочих дня.

Праздник выпадает на понедельник, который будет выходным. Рабочими днями станут дни с 5 по 8 ноября.

На неделе, которая будет предшествовать праздникам, у граждан страны будет шесть рабочих дней. Они продлятся с 28 октября по 2 ноября. День со 2 ноября переносили на 30 апреля вторник, чтобы увеличить количество майских праздников.

Ранее сообщалось, что в 2025 году у россиян всего четыре раза будет сокращенный рабочий день. Речь идет про 7 марта (пятница), 30 апреля (среда), 11 июня (среда) и 1 ноября (суббота).