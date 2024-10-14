В Прикамье завершены поиски двух пропавших подростков

В Пермском крае завершены поиски двух пропавших две недели назад подростков. О местонахождении 16-летней девочки и 17-летнего юноши не было известно с 26 сентября.
13 октября поисковый отряд «Регион59» сообщил об окончании поисков школьницы. Девушку нашли, она жива. Волонтеры поблагодарили всех за помощь в поисках и попросили снять репосты.
Аналогичный пост появился и в сообществе поискового отряда имени Ирины Бухановой, который тоже искал пропавшую. Волонтеры также сообщили и об окончании поисков 17-летнего жителя Березников. Он найден живым. Где все это время находились подростки, не уточняется.