В Прикамье завершены поиски двух пропавших подростков

Аналогичный пост появился и в сообществе поискового отряда имени Ирины Бухановой, который тоже искал пропавшую. Волонтеры также сообщили и об окончании поисков 17-летнего жителя Березников. Он найден живым. Где все это время находились подростки, не уточняется.