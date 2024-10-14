Похолодание на подходе: синоптики сказали, когда в Приморье начнется спад температуры

Во вторник, 15 октября, фронт продолжит свое движение по территории Приморья. Он принесет дожди в большинство районов, кроме того, сохранится сильный ветер. Ночью и утром возможен туман в отдельных районах. Ночные температуры останутся положительными: от +7 °C на севере до +15 °C на юге. Дневные температуры будут схожи с сегодняшними, но после прохождения фронта ожидается постепенное вторжение холодной воздушной массы, что приведет к снижению температуры на 4−7 градусов в западной части края, где также прекратятся дожди.