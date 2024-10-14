Похолодание на подходе: синоптики сказали, когда в Приморье начнется спад температуры

К Приморью сегодня, 14 октября, идет атмосферный фронт из Китая, что сопровождается падением давления. По данным «Примгидромета», ночью регион накрыла облачность, хотя осадки пока не фиксировались. Температура колеблется от +1 до +14 °C, а в центральных районах ночью температура опустилась до 0…-5 °C. В течение дня ожидаются местами небольшие дожди и усилится южный ветер. Максимальная температура днем достигнет +16…+22 °C, сообщает ИА PrimaMedia.
Во вторник, 15 октября, фронт продолжит свое движение по территории Приморья. Он принесет дожди в большинство районов, кроме того, сохранится сильный ветер. Ночью и утром возможен туман в отдельных районах. Ночные температуры останутся положительными: от +7 °C на севере до +15 °C на юге. Дневные температуры будут схожи с сегодняшними, но после прохождения фронта ожидается постепенное вторжение холодной воздушной массы, что приведет к снижению температуры на 4−7 градусов в западной части края, где также прекратятся дожди.
Во Владивостоке сегодня днем преобладает облачная погода, во второй половине дня возможен небольшой дождь, с максимальной температурой от +15 до +18 °C. Во вторник погода останется облачной с периодическими дождями и туманами. Юго-восточный ветер сменится на северо-западный к вечеру. Ночная температура останется на уровне предыдущей ночи, а дневная повысится до +17…+19 °C, хотя к вечеру ожидается понижение до +10…+12 °C.