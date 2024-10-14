Современные комплексы фотовидеофиксации ПДД устанавливают на дорогах Приморья

«Всего до конца текущего года планируется установить 19 таких комплексов контроля соблюдения правил дорожного движения на краевых дорогах. Особое внимание сложным перекресткам, а также аварийно-опасных участкам дорог и пешеходным переходам. Современный прибор может фиксировать до 10 составов административных правонарушений: превышение скорости, пересечение сплошной линии, неиспользование световых сигналов, непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону и ряд других нарушений», — подчеркнул руководитель ведомства Валерий Исаченко.