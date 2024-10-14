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Современные комплексы фотовидеофиксации ПДД устанавливают на дорогах Приморья

19 комплексов контроля соблюдения правил дорожного движения установят до конца года на краевых дорогах Приморья. Современные комплексы будут одновременно фиксировать до 10 нарушений.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, первый в этом году такой комплекс установлен на автодороге Владивосток — Артем.

«Всего до конца текущего года планируется установить 19 таких комплексов контроля соблюдения правил дорожного движения на краевых дорогах. Особое внимание сложным перекресткам, а также аварийно-опасных участкам дорог и пешеходным переходам. Современный прибор может фиксировать до 10 составов административных правонарушений: превышение скорости, пересечение сплошной линии, неиспользование световых сигналов, непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону и ряд других нарушений», — подчеркнул руководитель ведомства Валерий Исаченко.

По его словам, один такой прибор заменит от четырех до шести ранее установленных. Новые технологические решения обеспечат стабильную работу камер и качество распознавания, все параметры будут соответствовать необходимым стандартам.