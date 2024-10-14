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Ситуация с демографией в Новосибирской области вызывает опасения

Население региона сократилось на 5,6 тысяч человек.

Источник: Freepik

Новосибирскстат опубликовал демографические данные по региону.

Так, за первый квартал 2024 года численность населения упала до 2,7 млн человек — население области стало меньше на 5,6 тысяч (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Спад на 0,2%.

Специалисты указали, что имеет место быть естественная и общая убыль населения. Миграционные процессы компенсируют это лишь частично — на 24,1%.

Зафиксирован рост мертворождений — 73 случая в нынешнем году (на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2023-го).

В первый квартал 2024 года родились 14 534 человека, умерли — 21 924.

Эксперты отмечают определённые опасения, требующие изучения сложившихся тенденций.

демография