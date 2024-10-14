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Число мертворожденных выросло в Новосибирской области на 7,9%

Новосибирская область завершает 2024 год с тревожными демографическими показателями: возросло число случаев мертворождения, а общая численность населения сократилась.

Источник: Reuters

Данные передал Новосибирскросстат.

Численность населения в Новосибирской области сократилась на 0,2% (5 600 человек). Теперь показатель находится на уровне 2,7 миллиона жителей.

«Демографическая ситуация в области характеризовалась увеличением естественной и общей убыли населения», — рассказали в ведомстве журналистам Сиб.фм.

Мигранты компенсировали естественную убыль населения почти на четверть — 24,1%. Возросло и количество младенцев, рожденных мертвыми на 7,9%. С начала 2024 года в регионе было зарегистрировано 73 случая мертворождений.

демография