Число мертворожденных выросло в Новосибирской области на 7,9%

Данные передал Новосибирскросстат.
Численность населения в Новосибирской области сократилась на 0,2% (5 600 человек). Теперь показатель находится на уровне 2,7 миллиона жителей.
«Демографическая ситуация в области характеризовалась увеличением естественной и общей убыли населения», — рассказали в ведомстве журналистам Сиб.фм.
Мигранты компенсировали естественную убыль населения почти на четверть — 24,1%. Возросло и количество младенцев, рожденных мертвыми на 7,9%. С начала 2024 года в регионе было зарегистрировано 73 случая мертворождений.