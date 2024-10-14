В хабаровском «СКА-Нефтянике» Грановского и Щетинина поменяли на Федорова и Старикова

Но это, конечно, только разговоры. Что на самом деле происходит в недрах когда-то одного из самых успешных клубов России, остается только догадываться, но заметно, что на пользу ему повышенная турбулентность явно не идет. Началось всё, когда из Хабаровска ушли Михаила Юрьева. Затем была целая чреда главных тренеров, которые так и не смогли продержаться сколько-нибудь долго на командном мостике СКА. Интересно, что в других клубах результат был, в Хабаровске — нет.