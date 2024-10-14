В хабаровском «СКА-Нефтянике» Грановского и Щетинина поменяли на Федорова и Старикова

Собственно, отставки Василия Грановского, вставшего у руля «СКА-Нефтяника» в феврале этого года, самые проницательные болельщики ждали. Не самое удачное выступление армейцев на Кубке России, когда СКА вылетел в четвертьфинальном поединке плей-офф, как-то очень спокойно и размеренно проиграв ульяновской «Волге», послужило триггером. Но давно уже говорили, что Василию для начала лучше бы попрактиковаться на второй команде, «зубры» из первого состава явно оказались не готовы подчиняться вчерашнему товарищу по раздевалке.
Но это, конечно, только разговоры. Что на самом деле происходит в недрах когда-то одного из самых успешных клубов России, остается только догадываться, но заметно, что на пользу ему повышенная турбулентность явно не идет. Началось всё, когда из Хабаровска ушли Михаила Юрьева. Затем была целая чреда главных тренеров, которые так и не смогли продержаться сколько-нибудь долго на командном мостике СКА. Интересно, что в других клубах результат был, в Хабаровске — нет.
«Артур Федоров возглавит “СКА-Нефтяник”! Попечительский совет Клуба принял решение об изменениях в тренерском штабе “СКА-Нефтяника”. На пост главного тренера в качестве исполняющего обязанности назначен Артур Николаевич Федоров, с 2020 года занимавший должность старшего тренера. Его помощником станет воспитанник хабаровского хоккея с мячом Дмитрий Владимирович Стариков, уже исполнявший аналогичные обязанности в сезоне 2023/24 годов. Под руководством А. Федорова и Д. Старикова команда продолжит подготовку к предстоящему чемпионату России», — сообщили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».
По мнению некоторых спортивных аналитиков, это не последние изменения в тренерском штабе хабаровской команды, вполне возможно, что в на берега Амура может прибыть новый специалист. Гадать пока не имеет смысла, поживем — увидим. Но уже хотелось бы, чтобы «СКА-Нефтяник» перестало штормить, и он наконец-то заиграл по-настоящему.