В Хабаровском крае запретили вылов креветок

— Такие запреты вводятся регулярно. Ученые смотрят, где конкретно нужно ограничить добычу креветки, чтобы её популяция восстановилась, каждый раз это могут быть разные морские участки. В этом году у нас это Советско-Гаванский и Ванинский районы, — разъяснил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.



Вылов водных биоресурсов (в основном рыбы) в России в общей сложности достиг почти четырёх млн тонн. В Дальневосточном бассейне российские промысловики добыли свыше трёх млн тонн, а в исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана — более 394 тыс тонн.