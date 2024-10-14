В Хабаровском крае запретили вылов креветок

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выпустило приказ об ограничениях на добычу креветок в морях Дальнего Востока. Запрет на вылов этого биоресурса, за исключением научных целей, будет действовать до конца года. Документ призван ограничить промышленную добычу для восстановления популяции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ограничения коснулись Западно-Сахалинской и Приморской подзон Японского моря и Татарского пролива, включая часть акватории Хабаровского края (Советско-Гаванский и Ванинский районы).
— Такие запреты вводятся регулярно. Ученые смотрят, где конкретно нужно ограничить добычу креветки, чтобы её популяция восстановилась, каждый раз это могут быть разные морские участки. В этом году у нас это Советско-Гаванский и Ванинский районы, — разъяснил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.
Вылов водных биоресурсов (в основном рыбы) в России в общей сложности достиг почти четырёх млн тонн. В Дальневосточном бассейне российские промысловики добыли свыше трёх млн тонн, а в исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана — более 394 тыс тонн.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что вылов рыбы и морепродуктов в России в 2024 году составит около пяти млн тонн. В 2023 году был обеспечен максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн.